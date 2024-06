Inizia la stagione estiva della Foss: concerto omaggio ai Beatles e songbook per la pace  

In occasione del Solstizio d’estate e della Notte Europea della Musica, il 21 giugno, l’Orchestra Sinfonica Siciliana inaugura la stagione estiva con un concerto unico davanti al Politeama alle ore 21.

ll programma è incentrato sulla prima esecuzione a Palermo della versione per orchestra d’archi di tre Beatles-Concerti Grossi di Peter Breiner (nn. 1, 2, 4) e sulla prima esecuzione assoluta di A Peace Pop Songbook, nel quale il Coro di Voci bianche della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana eseguirà cinque canzoni del repertorio pop, ossia What A Wonderful World di George Douglas e David Weiss (resa celebre da Louis Armstrong), Over The Rainbow di Harold Arlen e E.Y. Harburg (dalla colonna sonora del film Il mago di Oz), Halleluja di Leonard Cohen, Heal The World di Michael Jackson e, per concludere, Imagine di John Lennon.

Gli interludi sinfonici tra i vari brani sono stati composti da Alberto Maniaci, che ha realizzato anche gli arrangiamenti delle varie canzoni.

Coro di Voci bianche della Foss

Fondato nel 2009, il Coro di Voci Bianche ha debuttato alla Settimana internazionale di Musica sacra a Monreale. Ha partecipato a numerose produzioni, tra cui "Tosca", "Carmina Burana" e "Brundibar". Diretto da Riccardo Scilipoti, il coro è rinomato per la sua qualità e il suo impegno nel promuovere la musica tra i giovani.

Biografia del direttore Riccardo Scilipoti

Diplomato in pianoforte, composizione e direzione d'orchestra, si è laureato al Dams di Bologna. Ha collaborato con prestigiose istituzioni musicali italiane e internazionali, tra cui la Rai, la Fondazione Teatro Massimo e il National Centre of Performing Arts di Beijing. È Maestro del Coro di Voci bianche della Foss e docente del Conservatorio "A. Scarlatti" di Palermo.