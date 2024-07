Foron alla direzione dell’Orchestra Sinfonica siciliana con il Capriccio sinfonico di Puccini

Doppio appuntamento con la musica dell’Orchestra Sinfonica siciliana venerdì 5 e sabato 6 giugno. A salire sul podio sarà il direttore Nicolò Foron, 26 anni, nato a Genova in una famiglia di musicisti da madre italiana e padre tedesco. Ha studiato pianoforte, violino e violoncello, diplomandosi in pianoforte e successivamente in composizione.

Il direttore e i professori dell’orchestra saranno impegnati nel Capriccio sinfonico in Fa maggiore di Giacomo Puccini, nel centenario della morte del compositore italiano, e nella suite sinfonica Shéhérazade di Rimskij-Korsakov. Questo brano, caratterizzato da un'introduzione energica e due temi riutilizzati in opere successive di Puccini, mostra un chiaro talento sinfonico e una forte unità di stile.

Il primo appuntamento, (venerdì 5 alle 21), è in piazza Ruggero Settimo con il palco allestito di fronte al Teatro Politeama Garibaldi e il giorno dopo (sabato 6 sempre alle 21) si replica in piazza Santa Fortunata a Baucina.