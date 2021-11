Fontarò circolo Arci, sul palco il concerto di musica classica di Federico Di Noto

Al Teatro Fontarò continua il consueto appuntamento con la grande musica classica del giovedì sera, sotto la direzione artistica del Maestro Gabriele Catalanotto. Questa settimana ad esibirsi per il pubblico di Fontarò sarà un giovane e talentuoso musicista siciliano, il pianista Federico Di Noto. Iscritto al Conservatorio di Musica “A. Scarlatti” di Palermo nella classe di pianoforte del Maestro Antonio Sottile, ad aprile 2021 ha conseguito il Diploma accademico di primo livello in pianoforte con la votazione di 110 lode e menzione.

Di Noto, vanta già una vasta attivita? concertistica ed è stato vincitore di numerosi e prestigiosi concorsi nazionali e internazionali. Si è esibito per alcune delle più famose Associazioni Musicali, come gli Amici della Musica, in diverse città d’Italia. Recentemente è stato uno dei protagonisti della manifestazione Palermo Piano City 2021 con un recital solistico, dove è stato molto apprezzato. Il programma di giovedì prevede l’esecuzione di alcuni capolavori della musica classica di Ludwig van Beethoven, Fryderyk Chopin e Franz Liszt.

(L’ingresso è consentito soltanto ai tesserati Arci, chi non lo fosse ancora potrà acquistare la tessera al costo di 5 euro direttamente al botteghino del Fontarò, con validità fino a settembre 2022 in tutti i circoli Arci d’Italia). All’ingresso è obbligatorio esibire un green pass valido.

