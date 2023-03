"Luce", Fiorella Mannoia in concerto con Danilo Rea al Teatro Parco Urbano di Finale di Pollina

"Luce" è la nuova tournée di Fiorella Mannoia e Danilo Rea, farà tappa giovedì 17 agosto alle ore 21.30 al Teatro Parco Urbano di Finale di Pollina (PA), organizzato da Puntoeacapo Concerti in collaborazione con il Comune di Pollina e Aria di Eventi di Matteo Boscarino: uno spettacolo straordinario in cui il talento di due artisti eccezionali sarà messo in luce anche da una moltitudine di candele che li circonderanno sul palco, creando un’atmosfera intima e potente.

Il consolidato sodalizio tra Mannoia e Rea si rinnova, dando vita ad un concerto unico, perfetto nella sua essenzialità: solo la voce di Fiorella, tra le più grandi cantautrici ed interpreti della canzone italiana, e il piano di Danilo, uno dei musicisti jazz più apprezzati del nostro paese e non solo, in grado di spaziare su qualunque repertorio con il suo estro e la sua sensibilità musicale.

Sul palco, immersi nel chiarore delle candele, il repertorio e i successi di Fiorella e la melodia della canzone e l'improvvisazione jazz di Rea si incontrano in una perfetta alchimia sonora, in live unico, capace di incantare il pubblico con la sua intensità. "Ce lo eravamo promessi da tanto, e finalmente ci ritroviamo sullo stesso palco. Il mondo del jazz e il mondo del pop si incontrano, in una cornice suggestiva, senza schemi, senza sovrastrutture...solo musica nella sua libertà ", spiega Fiorella Mannoia.

“Ogni volta che abbiamo suonato insieme siamo entrati in una dimensione magica, intensa, piena di emozione, forse perché sappiamo che ogni concerto sarà diverso dall'altro, immerso nella luce”, racconta Danilo Rea. "Con grande entusiasmo annuncio che il nostro comune avrà l'onore di ospitare il concerto di Fiorella Mannoia, una delle voci più amate e rappresentative della musica italiana. Siamo felici di poter offrire ai nostri cittadini e a tutti gli amanti della musica un evento di altissimo livello, che si inserisce in un lungo percorso di promozione della cultura e dell'arte nel nostro territorio - commenta Pietro Musotto, sindaco di Pollin - da anni, infatti, abbiamo scelto di investire in spettacoli di cantautori di spessore nazionale, con l'obiettivo di valorizzare la nostra comunità e di attrarre visitatori da tutta Italia. Siamo convinti che anche questa volta l'incontro con la straordinaria arte di Fiorella Mannoia sia un'occasione unica per vivere un'esperienza indimenticabile e per consolidare il legame che ci unisce alla musica italiana di qualità". Dopo il debutto nella Capitale, "Luce", prodotto da Friends & Partners, Oyà e Mercurio Management, proseguirà toccando da nord a sud i più suggestivi palchi estivi.