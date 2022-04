Fiat Ritmo live band: un concerto a tutta velocità alla Bottiglieria Vinuccio

Vrrrooooom! Quattro ruote motrici, esterni in pelle, full optional. E’ un’automobile? No! Sono i Fiat Ritmo! Quattro musicisti alimentati da litri di groove che si uniscono per creare una performance improvvisativa esplosiva! Disco, Funk, Afro, Psych!

Chitarra: Roberto Orlando

Basso: Luca La Russa

Percussioni: Federico Mordino

Sax: Vincenzo Salerno