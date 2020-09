Venerdì sera al parco con aperitivo, a Villa Tasca il concerto di Federico Stabile

La musica e il buon cibo continuano ad essere i protagonisti dei weekend al Parco di Villa Tasca grazie alla rassegna “Venerdì al Parco”, l’appuntamento con gli aperitivi-concerto che proseguiranno tutti i venerdì del mese di settembre.

Ogni venerdì, dalle 19.30 in poi, sotto gli alberi illuminati dell'area ristoro del Parco si potrà assistere ai concerti di alcune delle migliori band del panorama funk, jazz e soul della Sicilia durante un aperitivo con una selezione di prodotti del territorio. Il prossimo appuntamento è venerdì 18 settembre con Federico Stabile, giovane musicista e cantautore palermitano. Inizia a scrivere e comporre musica di proprio pugno a fine 2014, esibendosi in giro per la Sicilia nei locali. Con la sua musica cerca di unire la lingua siciliana ad uno stile che fonde Funk, Nu Soul e Neapolitan Funk. A gennaio 2019 esce il suo primo singolo, "Palermo City Blues", prodotto e registrato negli studi di Indigo e nell'estate del 2020 torna in studio per il suo primo EP prodotto da Fabio Rizzo.

L’ingresso è aperto anche ai non possessori di biglietto annuale e prevede la consumazione obbligatoria (12 euro con food & drink oppure 12 euro con due drink). Si consiglia la prenotazione dei tavoli chiamando o direttamente presso la biglietteria del parco.