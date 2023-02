Anni '80 e musica elettronica: con i Fanoya il concerto per nostalgici alla Fabbrica 102

Appuntamento dedicato a nostalgici anni Ottanta e fan della musica elettronica quello con il live dei Fanoya il primo marzo alla Fabbrica 102.

Il duo pugliese torna dal vivo dopo aver aperto importanti artisti come Calcutta, Achille Lauro, Max Gazzè e Dargen D'amico per portare sul palco i brani del nuovo disco "Le previsioni del tempo". La malinconia a cui i Fanoya ci avevano abituati torna prepotente nel loro secondo lavoro, in cui una scrittura più matura, a tratti disincantata e a tratti sognante, evoca un caleidoscopio di istantanee colorate e profumate: il caldo delle notti estive che si appiccica addosso, le luci della città, la vita quotidiana marcata da ritmi lavorativi alienanti ma anche il caos dei pensieri e l’amore come unica salvezza.

La produzione artistica è stata curata dal team di Indigo Music, Fabio Rizzo e Donato Di Trapani (già al lavoro con Paolo Nutini, Eugenio in via di Gioia, Dimartino, Carnesi); artwork e grafiche sono state affidate a Valerio Bulla.