Omaggio al rock italiano con i Fammelo Doppio: concerto al Lorenzini

È arrivato il momento di scaldare i motori. Domenica 6 giugno i "Fammelo Doppio " in collaborazione con gli amici di Night Lovers e Always Smile renderanno omaggio al rock italiano con una scaletta interamente dedicata a Vasco Rossi, Ligabue, Litfiba e Negrita.

La location che ospiterà la band palermitana è il "Lorenzini Culinary Art & Cocktail Bar" sito a Palermo in Via Giuseppe Puglisi Bertolino (pressi piazza Don Luigi Sturzo), che per l'occasione metterà a disposizione a partire dalle 19:00 un'ottima apericena servita al tavolo (solo su prenotazione), possibilità di cena alla carta, dopo cena cocktails e drinks il tutto nell'assoluto rispetto delle regole anti covid. Una data che segna il ritorno in scena della band palermitana capitanata da Giuseppe Cambria alla voce, Federico Li Puma alla chitarra, Salvatore Scelsi alle tastiere, Marco Smeraldi al Basso e Davide Lombardo alla batteria.

