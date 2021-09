Sabato e musica live, i Fammelo Doppio in concerto all'Ailanto di Isola delle Femmine

Sabato 04 Settembre festa grande a l'Ailanto Beach di Isola delle femmine. I Fammelo Doppio in concerto per la terza volta questa settimana. Dalle Ore 20:30 AperiGrill servita al tavolo (15 euro carne, 20 euro pesce) con drink alcolico. La prenotazione obbligatoria

fino ad esaurimento posti per garantire il rispetto delle norme anti covid. Dalle Ore 22:30 live dei Fammelo doppio il rock italiano. A seguire deejay set Seby Ferrigno e Frank Taormina.

