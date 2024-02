Il rock degli U2 sul palco del Teatro Jolly: sul palco il concerto degli Exit

"Live From Slane Castle” ha immortalato un momento di grazia assoluta per la band di Bono Vox e soci: è il 2001 e gli U2 hanno appena terminato il tour promozionale per l’album “Elevation”; decidono di chiudere il loro viaggio con un’ultima tappa a casa, in Irlanda, nel parco del famosissimo Slane Castle, luogo di tantissimi eventi di enormi dimensioni, e suonano davanti ad 80.000 persone in totale visibilio per la carica della band, realizzando così uno dei loro concerti più iconici, tanto che verrà pubblicato come album dal vivo e film-concerto con il titolo di “Go Home”.

Venerdì 16 febbraio al Teatro Jolly, alle 21,00 gli Exit interpretano la famosa band irlandese capeggiata da Bono, al secolo Paul David Hewson, per il quinto appuntamento della 1^ edizione della Rassegna Musicale Internazionale di musica rock "Hall of Rocks" promossa ed organizzata da Fire Ants con la partnership tecnica di Mus Art Studio e la collaborazione del Teatro Jolly dove si svolgono tutti gli appuntamenti.

Gli Exit, che con grande dedizione hanno fatto degli U2 il proprio obiettivo artistico, ripercorreranno quegli esatti momenti, portando sul palco la scaletta, gli arrangiamenti e l’energia che hanno contraddistinto in maniera evidente un concerto che, brano dopo brano, è rimasto nei cuori dei fan della mitica band irlandese. Sul palco del teatro Jolly saliranno: Gero Flaibani (voce, chitarra), Davide Cusimano(chitarra), Claudio Mangione (basso, cori), Alex Flaibani (batteria, cori).