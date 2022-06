Euphorica live, al Minas tirith irish pub i più grandi successi del rock e del blues

Gli Euphòrica approdano al Minas Tirith Irish pub e coinvolgono con le più iconiche e frizzanti canzoni rock n' roll, blues e pop degli anni 60-70-90. Il concerto è in programma per il 10 giugno 2022 alle ore 21.30.

In scaletta brani intramontabili dei Beatles, Led Zeppelin, Creedence, Doors, Red Hot Chili Peppers, Queen, Blues Brothers, Etta James, Radiohead e tanti altri, interpretati da Elisa Metus alla voce (prima oboista dell'orchestra sinfonica siciliana), Francesco Riva, chitarra, Gianluca Parisi al basso e Saro Carollo alla batteria.

Durante la serata sarà possibile usufruire della promo "All you can drink!" del Minas: consumate birra alla spina(bionda) fino ad esaurimento scorte, pagando solo 10 euro.