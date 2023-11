Euphorica alla bottiglieria Vinuccio per un live show tra rock e blues

Primo di dicembre con il più adrenalinico ed autentico classic rock d'annata alla Bottiglieria Vinuccio, con gli Euphorica che snoccioleranno una dopo l'altra, dal loro repertorio, le più belle canzoni rock n' roll e blues, degli anni 60,70,80... Inni generazionali di artisti come Led Zeppelin, The Doors, Creedence, Beatles, Ac Dc, Elvis, Blues Brothers...rivisitati in chiave "Euphorica", in grado di coinvolgere il pubblico di ogni età.