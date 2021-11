Musica in ricordo di Enzo Carpentieri: Ettore Martin e Sergio Munaf al Miles Davis jazz club

Una serata per ricordare il musicista Enzo Carpentieri. Ettore Martin e Sergio Munafò ricorderanno il batterista scomparso in un concerto il 4 dicembre alle 21,30 al Miles Davis Jazz Club a Palermo in via Enrico Albanese 5, spazio per la musica di qualità ideato da Ettore Balistreri.

Sul palco: con Martin al sax tenore e Munaf alla chitarra anche Riccardo Lo Bue al contrabbasso e Fabrizio Giambanco alla batteria. Verranno rispolverati standard jazz e arrangiamenti inerenti alla tradizione del jazz e della musica italiana. Miles Davis jazz club è aperto dalle 19 per l’aperitivo o la cena. Ingresso con consumazione. Il contributo per assistere al concerto è 3 euro, oltre la consumazione.