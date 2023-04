Green Pop Festival porta a Palermo anche Ernia: il concerto ai Cantieri Culturali

Live di Ernia a Palermo: il concerto sarà sabato 22 luglio ai Cantieri Culturali alla Zisa in occasione del Green Pop Festival Palermo, organizzato da Puntoeacapo in collaborazione con GoMad Concerti.

L'artista torna sul palco con un tour estivo che lo porterà letteralmente in tutta Italia e oltre: quindici date da Nord a Sud, che toccheranno le principali arene all'aperto e i festival più amati, con il "Tutti hanno paura, summer tour". La crescita di un artista si misura non solo sul piano quantitativo, ma anche e soprattutto su quello qualitativo. E tra gli artisti italiani, Ernia è senz'altro tra coloro che sono cresciuti di più negli ultimi anni.

Gli straordinari risultati dell'album Gemelli parlano da sé: quattro dischi di platino per l'album, mentre per i singoli è arrivato ad accumulare ben 10 ulteriori certificazioni platino (di cui 6 per il singolo Superclassico e tre per Ferma a guardare) e cinque certificazioni oro. Ma è soprattutto l'apprezzamento della critica ad averlo reso una delle voci più uniche, originali e autorevoli della celeberrima “Generazione 2016”, quella che ha reinventato il sound del rap italiano portandolo ai vertici di tutte le classifiche.

A due anni di distanza l'album Io non ho paura, in uscita il 18 novembre 2022 per Island Records, rappresenta un ulteriore step nella crescita dell'artista: è l'album della maturità in tutti i sensi, e proietta a buon diritto Ernia nell'Olimpo della musica italiana. Ad accompagnarlo in questo viaggio, pochi ma selezionatissimi featuring: il meglio del pop italiano incarnato da Marco Mengoni, mentori come Gué e Salmo, stelle dell'urban come Geolier, l’artista con cui in parallelo condivide da sempre un percorso artistico Rkomi e la cantautrice italo brasiliana Gaia.

Caratterizzato da uno stile senza tempo, attento alle sonorità più attuali ma con le radici ben salde nell'hip hop dei primi anni '00, Io non ho paura si candida ad essere uno degli album più apprezzati dell'anno, grazie anche alla produzione artistica di 6IXPM e Junior K, tra i produttori più eclettici e interessanti del momento.

Ernia, all'anagrafe Matteo Professione, nasce 29 anni fa e cresce nelle strade della periferia ovest di Milano, dove viene a contatto con le situazioni più diverse e con tutte le sottoculture urbane tipiche dei primi anni '00, l'hip hop in primis. Con i suoi primi due album, Come uccidere un usignolo e 68, riesce in poco tempo a raggiungere un ruolo di primo piano nell'attuale scena musicale italiana, confermandosi un artista di grande rilievo grazie agli ottimi risultati di critica e di pubblico dell'album. Nel 2020 pubblica uno degli album più fortunati dell’anno: Gemelli, che fa il pieno di certificazioni. Il 21 maggio 2021 vede l'uscita di una nuova versione del progetto, arricchita da brani inediti, dal titolo Gemelli Ascendente Milano. Il 18 novembre 2022 pubblica il suo quarto album "Io non ho paura".