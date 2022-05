Un tour estivo che tocca anche la Sicilia: Ermal Meta in concerto a Pollina

biglietti non ancora in vendita

Prezzo biglietti non ancora in vendita

Dopo aver annunciato le prime date dal vivo per quest’estate, Ermal Meta sarà in concerto a Palermo. Il 16 agosto a Pollina al Teatro Pietra Rosa si terrà il concerto organizzato da Aria di Eventi (in collaborazione con il Comune di Pollina e Puntoeacapo). Questa data del tour estivo è prodotta e organizzata da Mescal, Friends&Partners e Vertigo. I biglietti per le nuove date saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 12 di mercoledì 4 maggio.

Ermal Meta è un cantautore e autore di origini albanesi diventato famoso come membro del gruppo La Fame di Camilla e per la sua vittoria al Festival di Sanremo nel 2018. Nel 2021 ha partecipato in gara a Sanremo con il brano Un milione di cose da dirti, classificandosi terzo nella classifica finale. Ha vinto il Premio Giancarlo Bigazzi per la Miglior Composizione Musicale, assegnato dall’Orchestra del Festival.