Concerto dell'Epifania nella chiesa Maria Santissima del Bell'amore

La Confraternita di Maria SS. del Bell’Amore, guidata dal superiore Giuseppe Lo Giudice, organizza il tanto atteso e tradizionale "Concerto dell'Epifania" che manca da ben 3 anni. “Il cantare è proprio di chi ama”, questa è l'iniziativa nel territorio della Parrocchia di San Giuseppe a Chiavelli guidata da Don Francesco Spinoso per Venerdì 6 Gennaio 2023 alle ore 18.00 presso la Chiesa di Maria SS. del Bell’Amore sita in via Belmonte Chiavelli n 259/261 a Palermo. Il Concerto prevede brani di musiche tradizionali natalizie e di repertorio classico, eseguiti dalla Corale di Maria SS. del Bell’Amore diretta dal maestro Giovanni Ferraro e dal Coro dei Bambini diretto da Lena Macaluso. L' ingresso sarà gratuito.