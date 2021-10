Il concerto di Eliana Borsellino alla chiesa di San Giovanni Decollato

Dopo il debutto della rassegna avvenuto lo scorso 16 ottobre con il concerto tenuto da Athil Hamdan che ha eseguito musiche di Shalan Alhamwy, Nouri Elruheibany, Zaid Jabri, Bach, Brey, Rachmaninov, Succari, Buogo e Harutunian, prosegue il viaggio musicale, e non solo, proposto da Ars Nova in collaborazione con l’associazione “Parco del Sole”.

L’appuntamento del 23 ottobre alle ore 19 è, sempre nella chiesa di San Giovanni Decollato, con Eliana Borsellino, pianoforte solo, che eseguirà musiche di J.S. Bach, Franz Liszt, Maurice Ravel, Claude Debussy, Alberto Maniaci e Aram Il'ic Khachaturian. L’esibizione della Borsellino, come tutte le esibizioni previste nella rassegna, sarà preceduta da un reading che in questa occasione sarà realizzato da Antonella Di Bartolo, dirigente scolastico dell’I.C.S. “Sperone Pertini” di Palermo.

L’iniziativa conferma l’attenzione sia alla pratica musicale d’arte sia all’impegno sociale e si inserisce nel programma di promozione territoriale “d’autunno 2021”, curato dall’associazione “Ballarò significa Palermo” oltre a collegarsi alla raccolta fondi #Sostieni il progetto BallarArt, finalizzata a sostenere l’uso dei linguaggi espressivi nei percorsi formativi espressivo-creativi per bambini e ragazzi a Palermo.

L’ingresso prevede un biglietto per posto unico di € 8 (ridotto a € 4 per coloro che contribuiranno alla raccolta fondi #Sostieni il progetto BallarArt promossa da Ballarò significa Palermo d’intesa con Ars Nova), ed è acquistabile online all’indirizzo www.liveticket.it/arsnovapa oppure alla biglietteria prima del concerto dalle ore 18:30. Sulla base della vigente normativa, l’accesso è consentito solo ai possessori di Green Pass.

Chi è Eliana Borsellino

Nata a Ribera nel 2001, ha iniziato gli studi sotto la guida del M. Mariangela Longo presso l’ISSM “A. Toscanini” di Ribera e attualmente frequenta l’ultimo anno del corso di diploma accademico di primo livello sotto la guida del M. Antonino Pellitteri presso lo stesso istituto. Ha partecipato a vari concorsi classificandosi sempre tra i primi posti e ha svolto attività concertistica da solista e in formazioni cameristiche, riscuotendo lusinghieri consensi. Si è esibita nell’ambito delle Stagioni Concertistiche dell’Istituto Superiore di Studi Musicali A. Toscanini 2017/2018 anche in Teatri prestigiosi quali: Teatro Pirandello di Agrigento ( Agrigento 2020) Teatro Massimo di Palermo (Maratona Chopin 2017) Teatro antico di Segesta (Dionisiache 2021) e per varie Associazioni Culturali (Ass. Ludus di Palermo, Fontarò Circolo ARCI. Nel 2019 partecipa al progetto Erasmus recandosi a Windsor (UK) e frequenta la Windsor Piano Academy sotto la guida del M. Edita Stankeviciute. Nel 2020 si esibisce al Teatro antico di Segesta come Pianista solista, suonando il Primo concerto di Beethoven con l’orchestra sinfonica dell’ISSM “A. Toscanini” di Ribera per l’evento “E lucevan le stelle 4° edizione- Beethoven 250°” per il Festival Le Dionisiache 2020.

