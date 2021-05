Eleonora Tomasino trio al Miles Davis: il concerto tra jazz e funky

Una serata jazz che schiaccia l’occhio al funky. Eleonora Tomasino suona l’1 giugno alle 20,30 al Miles Davis Jazz Club a Palermo in via Enrico Albanese 5, spazio per la musica di qualità ideato da Ettore Balistreri.

Eleonora Tomasino propone un repertorio che ripercorre i grandi classici del soul e del funk internazionale, dando intensità espressiva e personalizzando ciascun brano con le sfumature uniche. Un trio eclettico e versatile per uno spettacolo di sicuro impatto emozionale. Oltre ad Eleonora Tomasino alla voce si esibiranno Lino Costa alla chitarra e Samuele Davì alla tromba.

