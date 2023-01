"Il cantautore necessario 2", al Teatro Jolly e al Castello di Mezzojuso i concerti di Edoardo De Angelis

Arriva in Sicilia, con ben due concerti, il nuovo tour del cantautore Edoardo De Angelis. L’autore di “Lella”, “Una storia americana” e tanti altri brani tra i più significativi della musica italiana, presenterà il recente album “Il cantautore necessario/2” realizzato con il chitarrista Michele Ascolese e con la produzione artistica di Francesco De Gregori. Appuntamento giovedì 2 febbraio, alle ore 21, al Teatro Jolly di Palermo (ingresso 10 euro), per poi replicare venerdì 3 febbraio al Castello di Mezzojuso (Palermo).

E’ uscito da poche settimane l’album “Il cantautore necessario/2”, secondo volume della collana pensata e realizzata da Edoardo De Angelis e Michele Ascolese. I due artisti hanno realizzato insieme il secondo volume di una collana dedicata alla grande canzone d’autore italiana, quella che ha accompagnato la vita di molti, lasciando una traccia importante nella storia sociale e culturale del nostro Paese. Come nel caso del primo volume, “Il Cantautore Necessario/2” si è avvalso ancora della eccellente produzione artistica di Francesco De Gregori, che ha suonato l’armonica in due brani dell’album e si è dichiarato “felice di fare un po’ di musica necessaria”.

Il disco si avvale di alcune partecipazioni speciali come quelle di Erica Boschiero, Neri Marcorè, Daniela Colace oltre a musicisti di grande livello, tra cui Kyungmi Lee al violoncello, Mimmo Epifani e Mimmo Locasciulli al piano. Nel disco figurano reinterpretazioni, tra gli altri, di brani di Francesco Guccini, Antonello Venditti, Mimmo Locasciulli, Franco Battiato e Paolo Conte.

Al tempo stesso è una vetrina nella quale è stata preparata, in buon ordine, una proposta di ascolto, di viaggio, di conoscenza per il pubblico che a questo genere di canzone non si è mai, o non si è ancora, avvicinato. Ne fanno parte, rielaborate musicalmente da Michele Ascolese, e affidate alla voce di Edoardo De Angelis, canzoni pubblicate dai primi anni ‘70 a fine anni ‘90, scelte con grande attenzione e in buona armonia da Francesco, Edoardo e Michele attingendo alle opere di Franco Battiato (”Prospettiva Nevsky”), Fabio Concato (“Prendi la luna”), Paolo Conte (“Sparring Partner”), Goran Kuzminac (“Stella del nord”), Francesco Guccini (“Vorrei”), Mimmo Locasciulli (“Gli occhi”), Claudio Lolli (“L’amore ai tempi del fascismo”), Vasco Rossi (“Jenny è pazza”), Gianmaria Testa (“Gli amanti di Roma”), Roberto Vecchioni (“Blumun”), Antonello Venditti (“Le cose della vita”) e Zucchero (“Un piccolo aiuto”).

Cantautore fra i più noti del panorama italiano, Edoardo De Angelis, nel corso della sua lunga carriera, ha contribuito allo sviluppo e all’immagine della canzone d’autore collaborando con i più grandi nomi della musica italiana. Il suo percorso artistico inizia con la vittoria al Cantagiro Cantamondo del ‘71 dove, in coppia con il compagno di liceo Stelio, presenta la celebre “Lella”, ballata romana entrata nel patrimonio della musica popolare italiana. Nel ‘73 inizia l’avventura con la Schola Cantorum lavorando su quattro album e alcuni singoli di grande successo. Nello stesso periodo incontra al Folkstudio il giovane Francesco De Gregori, del quale diventa produttore artistico per i due album di esordio, “Alice non lo sa” e “Francesco De Gregori”.

Nel ‘76 la Rca pubblica il suo primo Lp da solista, “Il tuo cuore è casa mia”. Durante la sua carriera De Angelis è stato autore di testi per Capitolo 6, Riccardo Cocciante, Lucio Dalla, Francesco De Gregori, Mina, Amedeo Minghi, Ricchi e Poveri, Marisa Sannia, Schola Cantorum, I Vianella, Edoardo Vianello. Successivamente il cantautore romano ha dato vita ad una sua etichetta discografica Cantare in Italiano, aperta ai nuovi talenti e associata alla Bmg Ricordi, con la quale ha pubblicato i due album d’esordio di Max Manfredi, “Le parole del gatto” e “Max”, e realizza la produzione artistica del doppio album di Sergio Endrigo “Il giardino di Giovanni”.

Edoardo De Angelis ha poi condotto, come esperto di musica italiana e canzone d’autore, diverse rubriche giornalistiche specializzate, tra cui “Scuola di cantautore” (Ciao 2001) e “Ritratto d’autore” (Blu). Insieme a Sergio Endrigo, è stato titolare di una serie radiofonica sulla storia della canzone d’autore (Rai Radio1). Negli ultimi anni è stato protagonista di spettacoli teatrali e la sua canzone “Io credo io penso io spero”, cantata da Antonella Ruggiero nella colonna sonora del film Blackout, ha vinto il Premio nazionale Colonne Sonore come migliore canzone inserita in un film italiano nell’anno 2014. Nel 2016 è uscito il primo volume de “Il cantautore necessario” con Michele Ascolese, mentre è del 2018 l’album “Nuove canzoni” e del 2020 l’album “Io volevo sognare più forte”.