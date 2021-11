Atmosfere dai ritmi jazz e blues, l'Easy jazz duo in concerto alla Galleria delle Vittorie

Un viaggio che, dalle radici della musica nera, passa attraverso le atmosfere dei ritmi jazz & blues più travolgenti per approdare anche al mondo delle song e del pop internazionale.

Una serata dal repertorio articolato in standard della tradizione jazz, quella in programma dalle 20 alle 23 di venerdì 5 novembre alla Galleria delle Vittorie, che avrà come protagonista l’Easy jazz Duo. Un concerto ricercato e raffinato, ma allo stesso tempo accessibile a gran parte del pubblico, dal sound personale, come quello che sanno regalare la voce di Marianna Costantino e il pianoforte di Joe G. Costantino. Musicista versatile, quest’ultimo, con quello stile orientato all’improvvisazione che appartiene ai grandi pianisti della scena jazzistica mondiale e alla nuova leva del panorama nazionale del jazz d’autore. Tutti i brani sono riarrangiati proprio dal maestro Costantino.

Un duo, l’Easy Jazz, capace di esprimere l’essenza di questo genere musicale, che da sempre utilizza la canzone, reinventandone l'armonia per metterla a servizio dell'improvvisazione. Ingresso libero.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...