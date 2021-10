Notte dedicata ai più grandi successi di Zucchero con i Dune Mosse allo Stand Florio

Il re del blues, il cantautore, uno dei pochi artisti italiani famosi nel mondo, con milioni di dischi venduti. C’è tanto da dire, da raccontare e da cantare intorno a Zucchero, che sarà celebrato musicalmente dai Dune mosse venerdì 22 ottobre allo Stand Florio in via Messina Marine 40, per la rassegna “October in music” organizzata da Dorian.

La band, in occasione della data sarà presente al completo con la sua sessione fiati e le coriste. Ben 10 elementi sul palco, per cercare di farvi rivivere tutte le canzoni del grande Zucchero. La scaletta percorrerà l’intera storia dell’artista, da “Pippo” a “Partigiano reggiano”.

La serata inizierà alle 20 con la possibilità di scegliere tra la cena a menù fisso con antipasto, primo e bibita o l’aperitivo rinforzato. Entrambe le opzioni sono su prenotazione. Dalle 22 in poi sarà consentito partecipare al concerto, che prevede l’ingresso con consumazione obbligatoria. Seguirà dj set di musica luonge bar.

