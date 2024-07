Concerto del Doudou Group al Festival del Baglio: a Villafrati si canta e si balla la musica africana

Indirizzo non disponibile

Concerto del Doudou Group il 20 luglio alle ore 21:30 in occasione del Festival del Baglio a Villafrati. L’evento sarà preceduto da un laboratorio di danza africana aperto al pubblico e ad ingresso gratuito dalle 17:30. Questo evento promette di trasportare il pubblico in un viaggio culturale e musicale attraverso l'Africa, con la guida del talentuoso musicista e ballerino senegalese Doudou Diouf.

Doudou Diouf, noto a Palermo come l'ambasciatore della cultura africana, offrirà uno spettacolo che fonde melodie africane e danze tradizionali. Il concerto del Doudou Group è una celebrazione della vita e delle tradizioni africane, che spazia dal Senegal al Mali, dalla Guinea alla Costa D'Avorio. Con la sua chitarra, Doudou canta in wolof e in francese, accompagnato da musicisti che suonano basso, tamburi africani, congas e altri strumenti.

Le sue composizioni parlano di vita, tradizioni e spiritualità, offrendo al pubblico una visione autentica e vibrante della cultura africana. Durante il concerto, il pubblico avrà l'opportunità di assistere a due interventi di danze tradizionali con abiti tipici, permettendo ai partecipanti di immergersi completamente nell'esperienza culturale.