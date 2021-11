Diego Spitaleri e Anna Bonomolo in concerto: "Solo in due" al Fontarò circolo arci

Una serata da non perdere, piena di intrighi e fascino quella proposta dai due artisti siciliani per il pubblico del Teatro Fontarò. Diego Spitaleri e Anna Bonomolo, si esibiranno in un progetto musicale che li vedrà nelle più eclettiche interpretazioni di ballads e songs, appartenenti alla memoria collettiva e che bene spiegano l’amore e le sue mille implicazioni, quasi come un diario di viaggio, familiare ad ognuno di noi.

Diego Spitaleri, al piano, ha elaborato arrangiamenti che bene rivisitano le atmosfere della musica jazz/blues e pop di ogni tempo, rendendole fluide e coinvolgenti, tecniche e fantasiose per la voce di Anna Bonomolo, che con il suo timbro “sporco”, da blues woman siciliana, restituisce un’atmosfera unica a tutto il concerto, un vero e proprio viaggio nell’amore attraverso la musica. (L’ingresso è consentito soltanto ai tesserati Arci, chi non lo fosse ancora potrà acquistare la tessera al costo di 5 euro direttamente al botteghino del Fontarò, con validità fino a settembre 2022 in tutti i circoli Arci d’Italia).

