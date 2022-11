Nuovo live alla Fabbrica 102: sul palco arriva Delaido, per un concerto "intimo-elettronico"

Prezzo non disponibile

I live di Fabbrica 102 proseguono con Delaido, che salirà sul palco del bistrot di Palermo sabato 26 novembre. Delaido, musicista e cantante, si affaccia sulla scena palermitana alla fine del 2021 tracciando un percorso che lo porterà alla pubblicazione dei primi singoli, prodotti e mixati a Indigo Studios da Francesco Vitaliti e usciti per Sichro, accompagnati da tre videoclip realizzati da Alberto Culotta ("Come si deve" e "Non c'è di più") e Gent3 Production ("Ursula").

La sua è una scrittura dal carattere intimista, in una dimensione musicale legata all'alternative rock di matrice cantautoriale, con venature apertamente elettroniche. Sul palco insieme al cantautore, ci saranno Giusto Correnti alla batteria ed Elisa Zimbardo, che si alternerà tra basso e chitarra.