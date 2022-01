Dave Weckl, il batterista jazz per eccellenza al Santa Cecilia in esclusiva per il Brass

In esclusiva europea per la Fondazione the Brass Group, in scena uno dei batteristi jazz - fusion più influenti e tecnicamente dotato di tutti i tempi. Dave Weckl accompagnato dall’Orchestra Jazz Siciliana diretta dal maestro Domenico Riina, salirà sul palco dello storico teatro Real Teatro Santa Cecilia.

Inserito nella rassegna “Brass in Jazz”, l’appuntamento sarà venerdì 21 e sabato 22 gennaio, con doppio turno alle 19 e alle 21.30. Partendo dalla propria Orchestra Jazz Siciliana, la Fondazione presenta annualmente una serie di appuntamenti spesso unici con esclusive sia nazionali che internazionali, che rendono l’intera stagione un momento musicale irrinunciabile per gli appassionati del jazz. Sarà proprio Dave Weckl ad essere protagonista questa settimana della rassegna “Brass in Jazz” accompagnato dall’Orchestra Jazz Siciliana.

Dave Weckl Ha segnato in modo indelebile la storia del batterismo mondiale e tutt'ora continua a farlo con rinnovata energia e passione. Quando si parla di lui, buona parte dei batteristi entra in un mondo parallelo nel quale si immagina davanti ad un'immensa folla a riprodurre le sue stesse prodezze accompagnato dalla garanzia del suo inconfondibile stile. Un vero e proprio musicista di riferimento ormai da tempo.

Tanti gli artisti che lo hanno ispirato come Buddy Rich, Steve Gadd, Peter Erskine, ma anche altri musicisti non batteristi come Michael Brecker, Marcus Miller. Ed è stato anche influenzato da differenti generi musicali: i brani rock'n'roll della sua giovinezza, quasi tutta la musica latina, la world music, ed ora come egli stesso dichiara per il “più che essere ispirato da persone, è la musica a ispirarmi. Io cerco di sostenere più che posso e nel miglior modo possibile la musica suonata o registrata e porto il mio sentimento e la mia passione in tutto questo. Vorrei che questo trasparisse e che lo percepissero tutte le persone che mi hanno chiesto di far parte dei loro progetti e tours”. Info biglietti e prenotazioni: brasspalermo@gmail.com.