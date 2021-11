Goethe-Institut, al De Seta un cine-concerto con la musica dal vivo del conservatorio Scarlatti

Cine-concerto con musica dal vivo. Appuntamento venerdì 12 novembre alle ore 20 al Cinema De Seta ai Cantieri Culturali alla Zisa

(via Paolo Gili 4). Ingresso libero.

Das Ornament des verliebten Herzens, a cura del maestro Peter Wegele con un ensemble del Conservatorio A. Scarlatti. In collaborazione con il Conservatorio A. Scarlatti e il Goethe-Institut Palermo

Tre film di Lotte Reiniger e quattro musiche:

“Das Ornament des verliebten Herzens”

“Cinderella” (1922)

“Harlekin”

Tutte le proiezioni sono ad ingresso gratuito. È possibile prenotarsi su www.eventbrite.it. Per assistere agli eventi è necessario essere in possesso di green-pass in corso di validità. Si consiglia di presentarsi con 30 minuti di anticipo rispetto l’orario previsto, per agevolare le operazioni di ingresso. In collaborazione con: Documentaria | Festival del cinema documentario e Conservatorio di Musica “Alessandro Scarlatti”.