Tributo a Madonna con i Dangerous Virgin: musica al Solart Village di Capaci

Il tributo alla grande Regina del Pop Madonna di Myriàm Giglio, i Dangerous Virgin - Madonna Tribute, tornano con il loro live -spettacolo per intrattenervi e farvi ballare con il loro sound, riproponendo i celebri successi '80 e '90 dell'artista. Il tutto nella splendida cornice del Solart Village, una location in cui si respira cibo e musica, in cui ogni piatto è curato e pensato per tutti, con uno staff cortese e preparato capitanato da Roberto e Daniela.