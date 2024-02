I Cospomopiti in concerto al Teatro Jolly: sul palco un live rock dal sapore Mediterraneo

Una serata in nome del rock dal sapore Mediterraneo. È un ritorno gradito nella propria città di origine, Palermo, quella dei Cosmopòliti, in concerto il 5 aprile alle 21 al Teatro Jolly in via Domenico Costantino 54.

La band, attiva dal 1990 e recentemente vincitrice del “Premio Lucio Dalla”, suonerà i brani inclusi nel loro ultimo lavoro “Linfa”, l’album. uscito lo scorso dicembre, contiene 12 tracce che raccontano l’evoluzione musicale della band attraverso sensazioni, emozioni, storie vissute da ogni singolo componente tradotti in musica. Un’evoluzione, conseguenza di un lavoro, ripreso a distanza di tempo per essere sugellato con l’intenzione di far conoscere la propria musica a un pubblico più ampio.

La band Cosmopòliti è formata da: Maurizio Sparacello alla voce e programmazione sequenze, Tiziano Zummo e Francesco Mandalari alle chitarre, Mirko Messina alle tastiere, Marcello Fai al basso e Daniele Nicosia alla batteria. Ad aprire il concerto dei Cosmopoliti saranno gli Epic Project capitanati da Ignazio Di Fresco,

Il biglietto costa 13 euro, compreso di prevendita si può comprare al botteghino del teatro, dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 16,30 alle 19,30. Il concerto è organizzato da Rock show eventi.