Sicilia Jazz Festival 2024, al Verdura il concerto del pianista jazz dell’anno Cory Henry

Cory Henry in concerto al Sicilia Jazz Festival 2024. L'artista, eletto “pianista jazz dell’anno” al prestigioso premio Pianote Awards lo scorso marzo, salirà sul palco del Teatro di Verdura, insieme all'Orchestra Jazz Siciliana, il 3 luglio.

Per quanto possa sembrare incredibile, pare proprio che Cory Henry a soli due anni cominciasse a trafficare sulla tastiera di un Hammond B3, a cinque anni venisse già chiamato “Maestro Henry” per la prodigiosa capacità di accompagnare qualsiasi canzone in ogni possibile chiave d’organo e a sei anni, addirittura, debuttasse pubblicamente in concerto all’Apollo Theater di New York, mitico tempio della musica nera nel cuore di Harlem.

Di sicuro, il pianista, organista, tastierista, cantante e produttore discografico di Brooklyn oltre a essere un talento assai precoce è un artista incredibilmente poliedrico che poi ha saputo mantenere in pieno le promesse dell’infanzia, divenendo in breve una delle figure cruciali di quella vasta area dell’attuale black music statunitense attorno a cui ruotano e si mescolano espressioni pulsanti come jazz, gospel, rhythm’n’blues, soul, rap e funk.

Dopo avere militato nella celebre band americana Snarky Puppy (con cui ha vinto tre Grammy Awards), Cory dal 2018 ha intrapreso un percorso personale ad ampio raggio che ne ha accresciuto fama e prestigio grazie a intuito, fantasia, doti musicali fuori dall’ordinario e collaborazioni eccellenti, tra cui quelle con Quincy Jones, Bruce Springsteen, Kenny Garrett, Yolanda Adams, Kanye West e Frank Ocean. Diverse e importanti le nomination ricevute in tutte le ultime edizioni degli ambitissimi Grammy Awards.