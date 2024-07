Italia e Polonia unite dalla musica sacra, concerto in onore di Santa Rosalia in Cattedrale

Un evento culturale di eccezionale importanza è in programma in Cattedrale, a Palermo, giovedì 11 luglio a partire dalle ore 19.30. Si tratta dell’esibizione del Coro polacco Don Diri Don, diretto dal Maestro Dariusz Dyczewski, e del Coro Laudate Dominum di Bagheria, diretto dal Maestro Salvatore Di Blasi, che cantano “O Rosa Fulgida”, concerto in onore di Santa Rosalia.

Un’iniziativa culturale che unisce Italia e Polonia attraverso la musica sacra: i due cori uniranno, infatti, le loro voci per offrire un repertorio che celebra la figura di Santa Rosalia, la santa patrona di Palermo. L’evento è organizzato in collaborazione con diverse istituzioni, tra cui Chorus Inside Sicilia della Federcori, l’Associazione Bequadro, l'Arcidiocesi di Palermo, e il Comune di Palermo, nell'ambito del 400° Festino di Santa Rosalia. Il concerto, che rappresenta non solo un'occasione per celebrare la musica sacra, ma anche per rafforzare i legami culturali e spirituali tra Italia e Polonia, si svolgerà secondo questo doppio programma:

Coro Polacco

Miko?aj Gomó?ka – Salmo 29 "Dare al Signore, o voi potenti"

Howard Goodall – Il Signore è il Mio Pastore

Marek Raczy?ski – Ave Virgo Gloriosa

Patryk Wróblewski – Kyrie

Piotr Ja?czak – Pater Noster

Johan Levitt – Kyrie

Cesar Franck – Panis Angelicus

Charles Gounod – Messa (Kyrie, Gloria, Sanctus, O Salutaris Hostia, Agnus Dei)

Accompagnamento – Monika Walczukiewicz

Direttore – Dariusz Dyczewski

Bob Chilcott – Can You Hear Me?

Jay Althouse – Shenandoah

Elvis Presley – Can't Help Falling In Love



Coro Laudate Dominum

Gloria di A. Vivaldi

1. Gloria in Excelsis

2. Et in Terra Pax

7. Domine Fili Unigenite

11. Quoniam Tu Solus Sanctus

12. Cum Sancto Spiritu

O Sacrum Convivium di D. Bertolucci

Ave verum di V. Miserachs (solo donne)

Regina coeli / Ineggiamo di P. Mascagni

Regina coeli gregoriano e S. Di Blasi

Inno a Santa Rosalia di S. Di Blasi.

Quest’ultimo è stato elaborato a quattro voci dal Maestro Di Blasi ed è già stato eseguito in prima assoluta per l’inaugurazione del primo Museo Diocesano di Santa Rosalia a Monte Pellegrino nel 2018. Per l’occasione sarà cantato a cori uniti anche dal Coro Polacco.

L'Associazione degli Amici del Coro di voci bianche dell'Università Tecnologica della Pomerania Occidentale Don Diri Don a Stettino è un'organizzazione di beneficienza. Il Coro di voci bianche è stato fondato nel 1990 su iniziativa del Prof. Jan Szyrocki. L'ensemble è stato fondato ed è ancora diretto dal direttore artistico e direttore Dariusz Dyczewski, che sostiene attivamente lo sviluppo della cultura musicale in Polonia. Il coro è composto da ragazzi e ragazze musicalmente dotati di età compresa tra i 6 ei 18 anni. L'ensemble ha partecipato con successo a festival corali internazionali, e nel corso di oltre 30 anni di attività ha partecipato a oltre 80 festival musicali, concorsi e congressi in Europa, America del Nord e del Sud, Asia e Australia, vincendo numerosi premi e riconoscimenti. Il Professor Dariusz Dyczewski è una figura con un notevole bagaglio di esperienze nel campo della musica e dell'educazione artistica. La sua attività a livello internazionale, la partecipazione a festival e concorsi e i numerosi premi confermano l'alto livello artistico del suo lavoro e il riconoscimento ottenuto nella scena musicale mondiale.



“Invitiamo tutta la cittadinanza e i visitatori a partecipare a questo evento unico, che promette di essere una serata indimenticabile di musica e devozione, per celebrare Santa Rosalia in un'atmosfera di armonia e spiritualità”, dice il Maestro Salvatore Di Blasi, noto per la passione e la dedizione alla musica corale, con cui ha guidato il Coro Laudate Dominum in numerose esibizioni di successo sia a livello nazionale che internazionale.

L'ingresso è libero.