Magnificamente pop: concerto dell'ensemble "Melica Corale" al Castello di Carini

Concerto dell'ensemble "Melica Corale" giovedì 20 giugno, alle 21, al Castello di Carini. Un'esperienza musicale unica che vedrà protagonista un gruppo vivace e appassionato composto da studenti, dal primo al quinto anno, del Liceo Meli di Palermo. Il coro si distingue per la sua interpretazione della musica pop opportunamente trascritta e riarrangiata dai maestri R. Agrestini e A. Fossati, permettendo così ai giovani cantanti di esprimersi, in un repertorio moderno e contemporaneo, con brani che vanno dai primi anni del novecento fino ai più recenti anni duemila.

La "Melica Corale" si fregia d'aver partecipato a numerose stagioni musicali organizzate dagli "Amici della Musica" di Palermo ma in particolare, il 23 maggio 2023, in occasione della commemorazione di Falcone e Borsellino, è orgogliosa d'aver emozionato il pubblico con una performance trasmessa in diretta su Raiuno, dimostrando, ancora una volta, il suo impegno e la sua passione per la musica e la memoria collettiva.

La "Melica Corale" del Liceo Meli di Palermo non è solo un coro, ma una vera e propria famiglia musicale, dove ogni esibizione è un'esperienza unica e indimenticabile.