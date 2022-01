Il coro Jerusalem della comunità ghanese dell’Albergheria: il concerto nella chiesa di San Nicolò di Bari

Un coro multiculturale nato in seno alla grande comunità ghanese dell’Albergheria, un'occasione straordinaria per ascoltarlo. Natale a Palermo, la rassegna di concerti gratuiti promossa dai Club service nelle chiese fino all’Epifania, si era fermata per Capodanno ma domani (domenica 2 gennaio) alle 18,30 riparte nella chiesa di San Nicolò di Bari all'Albergheria, con il coro Jerusalem, per un concerto in collaborazione con la Settimana delle Culture.

E’ una formazione vocale molto rispettosa delle tradizioni del Paese d'origine dei suoi componenti, guidati da due giovani musicisti, George e Samuel. Al fianco dei brani della cultura ghanese, il coro Jerusalem eseguirà alcuni gospel e canzoni famose di ispirazione sacra, come Joy like a river a Sumsum sore, Mako Kiem nyame, Bronya aba e This is the day. Sarà un'occasione straordinaria per assistere ad un concerto del coro che normalmente non si esibisce dinanzi al pubblico ma è molto amato all’interno della comunità in cui è nato.

Natale a Palermo, curata da Giacomo Fanale, è promossa dal Rotary Club Palermo Est, a cui si uniscono Rotary, Lions, Inner Wheel, Soroptimist, con Zonta, Volo, Ande, Fidapa, Zyz, il Conservatorio Scarlatti ed altre associazioni cittadine, con il contributo della Settimana delle Culture, di Fanaleartearchitettura, Spazio Cultura, di I.D.E.A. Hub e il sostegno dell'Accademia Musicale Siciliana. Ingresso libero con green pass e soltanto fino alla capienza prevista per ciascun luogo. I concerti saranno tutti trasmessi in diretta streaming sulla pagina Facebook di Natale a Palermo.