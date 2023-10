Concerto corale alla Chiesa di Santa Maria della Pietà alla Kalsa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Domenica 8 ottobre, alle ore 21, concerto in occasione del terzo centenario della dedicazione della monumentale chiesa di Santa Maria della Pietà, in via Torremuzza 1 nel quartiere della Kalsa. Per il secondo appuntamento degli incontri corali “Serate d’Autunno” si esibiranno il coro Idelbrando Pizzetti dell’Università di Parma, diretto da Ilaria Poldi, il coro Cum Iubilo, diretto da Giovanni Scalici e il coro giovanile femminile Aeolian Vocal Ensembre di Monica Faja. L’ingresso sarà libero con offerta finalizzata al restauro dei quadri del presbiterio della parrocchia.