Cirrito e Potenza in concerto: al Conservatorio clarinetto e pianoforte per Brahms

Per la stagione 2022, giovedì 5 maggio alle ore 21, nella Sala Ferrara del Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo, è in programma un raffinato Concerto per clarinetto e pianoforte su musiche di Saint-Saëns, Brahms e Poulenc.

Protagonista un consolidato duo formato da Alessandro Cirrito (clarinetto) e Giulio Potenza (pianoforte). Quest’ultimo è docente del Conservatorio, mentre Cirrito è il primo clarinetto dell’Orchestra sinfonica siciliana. I due musicisti si sono esibiti spesso in veste di solisti con numerose e importanti orchestre.

Attivi nell’ambito della musica da camera, collaborano spesso col celebre soprano palermitano Desiree Rancatore, che è anche la moglie di Alessandro Cirrito. Nel corso della serata, saranno eseguite la sonate per clarinetto e pianoforte op. 167 di C. Saint-Saëns, op. 167 di J.Brahms e op.120 n.2 di F. Poulenc.