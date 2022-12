Musica, pop e solidarietà: un concerto a favore della comunità di Sant’Egidio al Capo

“Quando la musica scalda il cuore”. E lo fa, a suon di pop, nel periodo in cui tutti provano ad essere più buoni. A Palermo, spazio alla solidarietà con “Non di solo musica”, il concerto a favore della comunità di Sant’Egidio. L’appuntamento è giovedì 8 dicembre, alle 18:30, presso la chiesa di Santa Maria di Gesù al Capo, in piazza Beati Paoli. Ad organizzarlo la DmusiC Scuola di Musica Moderna. Per l’occasione, si esibiranno Francesca Ciccateri, oboista del Teatro Massimo, e Davide Campione, pianista, compositore, direttore e docente di pianoforte moderno della DmusiC Scuola di musica moderna.

Verranno eseguiti brani del repertorio pop italiano ed internazionale in un concerto che vede due personalità artistiche differenti per genere musicale. “L’obiettivo è creare una sintesi – spiegano Francesca Ciccateri e Davide Campione – in una sorta di viaggio in cui anche le parole raccontano la musica. È una sorta di dimensione di sogno, come ci piace definirla, in cui le emozioni del passato e del presente si mescolano per creare sonorità nuove ed interessanti, e, quindi, ricordi che vivono nel tempo”. L’ingresso è libero su prenotazione fino ad esaurimento posti. Per prenotarsi, basta scrivere un’e-mail a palermo@santegidio.sicilia.it