Al via la rassegna del Dorian "October in music": allo Stand Florio si comincia con i Colpa d'Alfredo

Una nuova rassegna targata “Dorian” a Palermo con protagonista uno dei suoi luoghi più belli. Cinque appuntamenti dal 2 al 22 ottobre alle 20 allo Stand Florio in via Messina Marine 40, primo appuntamento con “October in musica”, la rassegna ideata da Alessio Ciriminna. Si comincia il 2 ottobre con i Colpa D’Alfredo Vasco Rossi tribute band.

Sul palco: Ivano Ivaskrello Blasco alla voce, Teddy Schifano alla batteria, Giuseppe Di Blasi alle chitarre, Salvo Volpe al basso, Fulvio Signorino alle tastiere e al pianoforte, Vincenzo Cosenza al sax. Oltre due ore e mezzo di spettacolo in cui si potrà ascoltare brani dalle origini all’ultimo singolo. Inoltre saranno raccontati aneddoti riguardo al mondo di Vasco Rossi e sui suoi musicisti, con cui la band ha spesso suonato.

La serata inizierà alle 20 con la possibilità di scegliere tra la cena a menù fisso con antipasto, primo e bibita o l’aperitivo rinforzato. Entrambe le opzioni sono su prenotazione. Dalle 22 in poi sarà consentito partecipare al concerto, che prevede l’ingresso con consumazione obbligatoria. Seguirà dj set di musica luonge bar.

I prossimi appuntamenti con “October in music” organizzati da Dorian saranno: il 3 ottobre i WEMan, il 10 ottobre il tributo Genesis con gli Oberon, il 15 ottobre il tributo Queen con gli Italian Queen, il 16 ottobre nuovamente i WeMan e il 22 ottobre il tributo Zucchero con i Dune Mosse.

