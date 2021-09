I Colpa d'Alfredo cantano Vasco Rossi: il concerto sulle terrazze dell'Open Sea Dorian

Una domenica spericolata in nome del mito immortale di Vasco Rossi. I Colpa D’Alfredo Vasco Rossi tribute band sono in concerto il 19 settembre alle 22 alle terrazze dell’Open Sea Dorian in viale Marino, sul lungomare di Isola delle Femmine.

Oltre due ore e mezzo di spettacolo in cui si potrà ascoltare brani dalle origini all’ultimo singolo. Inoltre saranno raccontati aneddoti riguardo al mondo di Vasco Rossi e sui suoi musicisti, con cui la band ha spesso suonato. Ingresso libero. Dalle 20 si potrà scegliere tra le cena alla carta o il tagliere di carne o di pesce.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...