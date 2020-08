Ustica, musica al tramonto a Punta Spalmatore: il concerto di Claudio Terzo

Mercoledì 5 agosto Claudio Terzo si esibirà live a La Rosa d’Eventi dell’isola di Ustica, Palermo (Contrada Spalmatore, Località Punta Cavazzi). Giovedì 6 agosto, invece, insieme a Chiara Mascellaro sarà live streaming con il format di successo tra musica, cocktail intrattenimento e giochi #Ramecasa sul canale 91 e 591 hd del digitale terrestre (e su Fb).

#Ramecasa è l’iniziativa dei due palermitani nata nelle giornate di emergenza per il Coronavirus: ogni sera, dal giorno del lockdown fino ad oggi, alle 21:00 Claudio Terzo, voce della band Tre Terzi, e la sua compagna Chiara Mascellaro, campionessa italiana e finalista mondiale della Patròn Perfectionists Cocktail Competition 2019, si collegano in diretta su Facebook, intrattenendo e interagendo con il pubblico con musica live e con istruzioni per preparare cocktail e bere bene e responsabilmente a casa.

Chiara Mascellaro è una bartender, lavora al Camus di Palermo, uno dei locali ormai punto di riferimento per la musica in città. Nel 2019 si aggiudica la finale italiana della Patròn Perfectionists Cocktail Competition 2019 che le permette di volare in Messico per la finale mondiale. Claudio Terzo è un musicista e cantante, frontman della band Tre Terzi e facente parte di altri progetti come i Quattro e i Due-T. Tra le varie attività, gestisce l’etichetta discografica Patridà Records ed è direttore artistico di “Ciao Mamma oggi suono” (Sanlorenzo Mercato).