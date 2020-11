La musica al piano di Claudio Onofrio Gallina e Andrea Vizzini in un concerto in streaming

La rassegna “Tempo di musica - Sicilian music wave” (direzione artistica maestro Onofrio Claudio Gallina) a cura dell’associazione musicale Ars Nova che riapre le porte della chiesa di San Giovanni Decollato a Palermo all’arte con musicisti da ogni parte della Sicilia continua con un sesto appuntamento, venerdì 13 novembre, alle 21.00 con il duo pianistico composto da Claudio Onofrio Gallina e Andrea Vizzini con musiche di Faurè, Ravel, Debussy e Paulenc.

Saranno eseguiti: “Troi morceaux en form de Poire” di Erik Satie, “Petite Suite” di Claude Debussy, “Dolly” di Gabriel Fauré, “Ma mère l’Oye” di Maurice Ravel, “Six Epigrafe Antiques” di Claude Debussy, “Sonata” di Francis Poulenc. Il concerto sarà trasmesso in streaming gratuitamente alle 21.00 sul sito dell’associazione Ars Nova e sulla pagina facebook. I prossimi concerti della rassegna saranno trasmessi in streaming nel rispetto dell’ultimo Dpcm fino a nuove disposizioni.

L’iniziativa promossa in collaborazione con l’associazione “Parco del Sole” rientra nel programma di promozione territoriale “D’autunno 2020”, curato dall’associazione “Ballarò significa Palermo”, e si collega alla raccolta fondi #Sostieni l’educazione dei bambini a San Giovanni Decollato, finalizzata a sostenere le attività del centro di aggregazione per minori. Per informazioni: arsnovapa@virgilio.it o a info@ballarosignificapalermo.it.