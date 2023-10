Claudio Baglioni torna a Palermo, al Velodromo tre giorni di concerti "A tutto cuore"

Tre date, oltre 24 mila biglietti venduti, 38 brani in scaletta e il Velodromo che ospita ancora la grande musica italiana. Da stasera si accendono le luci dell'impianto sportivo di via Lanza di Scalea per Claudio Baglioni. Tre giorni di concerti "a tutto cuore" con Palermo che dopo Vasco Rossi è pronta ad accogliere un altro re della musica italiana. Degli oltre 24 mila biglietti venduti (circa 8 mila per ogni data), oltre la metà arrivano da fuori Palermo.

La scaletta

La scaletta raccoglie ben 38 successi senza tempo. Tutto il meglio del suo repertorio, Baglioni lo porta a Palermo. In ordine: "Le vie dei colori" (base sulla coreografia del corpo di ballo), "E tu come stai?", "Dagli il via", "Acqua dalla luna", "Con tutto l’amore che posso", "Quante volte", "Un po’ di più", "Gli anni più belli", "Domani mai", "Quanto ti voglio", "Fammi andar via", "Niente più", "E adesso la pubblicità", "A tutto cuore" (brano inedito), "Mal d’amore", "W l’Inghilterra". Spazio poi al medley tanto atteso: "Sono io", "Cuore d’Aliante", "Uomo di varie età". Si continua con "Le ragazze dell’est", "Uomini persi" e "Noi no".

E poi ancora un altro medley: "Amori in corso", "Un nuovo giorno un giorno nuovo", "Con voi". La più attesa, però, è senza dubbio "Questo piccolo grande amore". Il concerto prosegue con "Dodici note" e "Io sono qui". Spazio a un altro medley con "Amore bello", "Solo" e "Sabato pomeriggio" fino al rush finale che promette lacrime agli occhi grazie a brani come "Porta Portese", "Avrai", "Io me ne andrei", "Mille giorni di te e di me", "Via", "E tu", "Strada facendo", "La vita è adesso", "Poster" per finire con "A tutto cuore" in sottofondo.

Cambia la viabilità

Per la tre giorni cambierà la viabilità in via Lanza di Scalea: all’altezza dell’ultimo varco, precedente alla rotatoria del Velodromo, vicino MD Discount, vi è l'obbligo di svolta a sinistra sulla carreggiata centrale. E' consigliato privilegiare l'uso dei mezzi pubblici, laddove possibile: è possibile consultare le tratte proposte da Amat direttamente sul sito. Inoltre, un parcheggio in via Renato Guttuso è riservato ai diversamente abili.

Cosa è vietato portare

All'interno del Velodromo non sarà consentito: utilizzare bottiglie, lattine, mezzi contundenti, contenitori di vetro, plastica e alluminio, fumare sul prato e nell’area spettatori (saranno presenti smoking area), indossare scarpe con tacchi a spillo sul prato (danneggiano gravemente il manto erboso), introdurre oggetti, strumenti e materiali illeciti, proibiti e pericolosi per la pubblica incolumità, portare valigie, caschi, zaini di dimensioni superiori ai 30 centimetri di altezza, spray e liquidi di qualsiasi tipo, bastoni per i selfie, strumentazione foto, audio e video professionale o semi-professionale (come GoPro).

Apertura botteghino e cancelli

Il botteghino (alcuni biglietti sono ancora disponibili) apre ogni giorno alle 18, mentre i cancelli alle 19, con accesso da via Renato Guttuso. Lo spettacolo, che avrà inizio alle ore 21, porterà sul palco tutti i più grandi successi. Un vero e proprio "rock opera show" visionario e sorprendente, progettato grazie al supporto di Giuliano Peparini, regista che curerà la direzione artistica dello spettacolo al Velodromo. Sorprendenti saranno le coreografie: 550 i costumi originali, disegnati e realizzati appositamente per questi live, valorizzati da tagli di luce creati dai 450 corpi illuminanti programmati dal light designer Ivan Pierri.

Lo show in 3D ispirato alla tragedia greca

Sull’immenso spazio scenico 3D, nel quale tutte le dimensioni vengono esplorate ed esaltate, la narrazione fonde i linguaggi del cinema e del teatro. Racconti per immagini, sviluppati - per la prima volta in un live di Baglioni - su grandi schermi, costumi e tatuaggi tribali che richiamano pellicole come "Mad Max" di George Miller o "Codice Genesi" dei fratelli Hughes si mescolano, infatti, al ruolo e agli interventi di un coro che si ispira alla tragedia greca e a imponenti movimenti scenici che richiamano gli allestimenti teatrali delle rappresentazioni operistiche. Ben 101, infatti, gli artisti sul palco: 21 polistrumentisti della band-orchestra diretta da Paolo Gianolio e 80 tra coristi, ballerini, performer, tra i quali 28 giovani artisti dell’Accademia Internazionale del Musical - alcuni al loro esordio in una produzione così importante - curati da Enrico Sortino, diretti dal maestro Francesco Di Nicola, con la direzione musicale di Tommaso Vittorini.