"Le parole hanno un’anima", Chiara Minaldi trio in concerto al Miles Davis jazz club

Tre maestri, tre punti di riferimento della musica a Palermo, tre artisti made in Sicilia richiesti in tutto il mondo, ma che alla loro terra sono legatissimi.

Il Chiara Minaldi trio è in concerto il 31 ottobre alle 21 al Miles Davis Jazz Club a Palermo in via Enrico Albanese 5, spazio per la musica di qualità ideato da Ettore Balistreri. La cantante Chiara Minaldi, accompagnata da Ciccio Leo alla tastiera e Fabrizio Francoforte alla batteria, interpreterà brani tratti dal suo album “Le parole hanno un’anima”. Ingresso con consumazione.