Una serata funky jazz che schiaccia l'occhio agli anni '70, Chester Gorilla al Miles Davis

Una serata funky jazz che schiaccia l’occhio agli anni Settanta. I Chester Gorilla suonano il 6 agosto alle 21,15 al Miles Davis Jazz Club a Palermo in via Enrico Albanese 5, spazio per la musica di qualità ideato da Ettore Balistreri.

Sul palco un quintetto formato da fiati, contrabbasso, chitarra e batteria che suoneranno brani originali di funky jazz che hanno reso la band popolare in tutta Italia. Ingresso con consumazione.