Il concerto che vorrei, Crookers ed Eliaphoks insieme sul palco: il live ai Candelai

“Il concerto che vorrei”, promosso dall’associazione di categoria dei Live Club e Festival italiani keepOn Live, arriva a Palermo il 27 dicembre a I Candelai: dalle 22 (ingresso 13,80 euro) si esibiranno Crookers, icona dell’elettronica italiana ed internazionale, Eliaphoks, rapper affermato nella scena siciliana ed a livello nazionale che presenterà il nuovo album “10.5”, e gli showcase di apertura di Robson De Almeida, la crew Gorilla Sauce, e Slvtr.

Il progetto Il Concerto che vorrei”, sostenuto dal Mic, ha l’obiettivo di mappare e analizzare le esigenze del pubblico, degli artisti, delle artiste e degli spazi della musica dal vivo per giungere al concerto ideale, un nuovo modello accessibile e inclusivo di vivere gli eventi. L’iniziativa è stata sposata dall’Associazione i Candelai, GoMad Concerti, Palermo Suona, con l’importante supporto di Sicily Music Conference, Forst in Sicilia, Skip, Piccolo Parco Urbano, GhettOnline.

Phra, meglio noto come Crookers, è uno dei nomi di spicco della scena elettronica mondiale. Il suo sound unico fonde elementi di house, rap e r’n’b, ed è universalmente conosciuto come “Il Suono di Crookers”. Ha mosso i primi passi come dj, produttore e rapper agli inizi degli anni 2000. Nel 2007 ha pubblicato il "Crookers Mixtape" con cui ha rivoluzionato la scena: nessuno prima aveva azzardato usare i suoni dell’house e tanta autoironia in un intero disco rap. Da lì è partito un viaggio che lo ha portato a essere headliner dei club e festival più importanti al mondo, ha realizzato le colonne sonore di Gta IV e Fida 10 ed ha remixato nomi come Chemical Brothers, Lady Gaga e Beyoncé, U2, Britney Spears, Ac/Dc, Nerd, Diplo e Major Lazer, Moby, Tiga, ma soprattutto Kid Cudi, che con il Crookers remix di "Day ’n’ Nite" si è trovato al primo posto delle classifiche di mezzo mondo. Negli ultimi anni ha realizzato singoli di successo con Fabri Fibra come “Festa Festa” e “L’italiano balla”, il 64bars di Marracash per Red Bull, ed ha prodotto e sviluppato “Scialla Semper” e “Solo Tutto”, gli album di Massimo Pericolo fra i rapper più famosi in Italia della nuova scena.

EliaPhoks, palermitano, Classe ’86. si contraddistingue per un immaginario vivido e una scrittura mai superficiale. Sperimentatore da sempre ha, peró, tenuto salda la sua cifra stilistica. Il suo rap porta l’ascoltatore fra i vicoli e le grandi piazze della città di Palermo, in un viaggio che ha l’odore dei fumogeni della curva e del cibo di strada della Vucciria. Fa parte del roster dell'etichetta indipendente MxRxGxA per il quale ha pubblicato "Ragazzi Per Sempre" insieme a St. Luca Spenish, con il quale ha ottenuto il plauso della scena locale e non solo, e nel dicembre 2022 pubblicherà “10.5” il nuovo album con la produzione di Giorni Gioielli.