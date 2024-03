Conservatorio Scarlatti, il concerto per il centenario della nascita di Ugo Fusco

Continua con successo la stagione concertista del conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo. Il prossimo appuntamento prevede il “Per il centenario della nascita di Ugo Fusco” presso la Sala Ferrara del Conservatorio il 12 marzo, ore 18.

Altro concerto imperdibile quello proposto dal Conservatorio di Palermo per gli amanti della musica classica per una stagione ricca di appuntamenti di grande qualità. La Stagione Concertistica 2024 del Conservatorio Alessandro Scarlatti intende così offrire un ventaglio di proposte musicali variegate e di alto livello, con l'obiettivo di avvicinare alla musica un pubblico sempre più ampio.

Il concerto per il centenario della nascita di Ugo Fusco prevede il seguente programma:

Introduzione a cura del prof. Luciano Inguaggiato e dei docenti delle classi di Sassofono

Alberto Fusco (1916-2001) Studio n° 3 Alessandro Laura, sassofono alto Studio n° 15 Miriam Rinaldi, sassofono alto.

Giuseppe Ruggiero (1909- 1977) Andante per trio di sassofono Alessandro Laura, sassofono alto Ignazio Calderone, sassofono tenore Miriam Rinaldi, sassofono alto

Musiche di Alberto Fusco, Giuseppe Ruggiero, Enzo Masetti, Antonio Vivaldi, Claude Debussy, Amedeo Escobar, Richard Rodney Bennett, Dave Heat.

Enzo Masetti (1893-1961) Divertimento per quattro sassofoni Elos Sax Quartet Beatrice Ruggero, sassofono soprano Simone Milioto, sassofono alto Francesco Salvatore Altamore, sassofono tenore Ignazio Moscato, sassofono baritono

Antonio Vivaldi (1678-174) Concerto RV 531 per sassofoni solisti ed ensemble di sassofoni Damiano Giuffrida, Emanuele Barone, sassofoni soprani

Claude Debussy (1862-1918) Rapsodia per sassofono e orchestra Giuseppe Palma, solista Vincenzo Baldone, direttore Damiano Giuffrida, Emanuele Barone, Monia Fazio, sassofoni soprani Andrea Longi, Claudio Candido, Miriam Rinaldi, sassofoni alti Giuseppe Cortina, Rosario Cesare, sassofoni tenori Clara Porcaro, Daniele Crapa, sassofoni baritoni Enrico Del Pezzo, timpani Salvatore Mario Marino, Fabio Filippone, percussioni

Traditional Batuque 2 per Ensemble di sassofoni arr. U. Fusco Daniele Antinoro, direzione

Stephen Schlaks Bolero in Four-Four” per Ensemble di sassofoni arr. Ugo Fusco Daniele Antinoro, direzione Alessandro Laura, Beatrice Ruggero, sassofoni soprani Simone Milioto, Calogero Coniglio, Miriam Rinaldi, Roberto Randazzo, sassofoni contralti Francesco Salvatore Altamore, Rosario Cesare, sassofoni tenori Ignazio Moscato, sassofono baritono

Amedeo Escobar (1888-1973) Improvisation Luciano Inguaggiato sassofono alto Roberto Alisena, pianoforte

Richard Rodney Bennett (1936-2012) Ballade in Memory of Shirley Horn Gaetano Costa, sassofono tenore Roberto Alisena, pianoforte

David Heath (1956) Out of the Cool Gaetano Costa, sassofono tenore Roberto Alisena, pianoforte

Ugo Fusco nasce a Lanciano nel 1923 e già dagli anni ‘30 si avvicinò allo studio del sassofono che il padre portò con sé al rientro da una tournée negli Stati Uniti. Decise di intraprendere, inoltre, lo studio del clarinetto, diplomandosi al Conservatorio di Santa Cecilia nel 1943 e in quell’anno vinse il concorso nell’Orchestra di Musica Leggera della RAI. Nel 1954 entra a far parte dell’Orchestra Sinfonica della RAI di Roma, dove ebbe la possibilità di conoscere i musicisti più noti come Trovaioli, Barzizza, Fragna per la musica leggera, e Maderna e Boulez per l’ambito classico. È stato, inoltre, tra i fondatori del Quartetto di Sassofoni Italiano con il quale partecipò nel 1960 al XXIII Festival Internazionale di Musica Contemporanea di Venezia eseguendo in prima assoluta Ideogrammi 2 di Aldo Clementi. Nell’ anno 1969 vinse il concorso per la cattedra di sassofono, iniziando così la sua attività didattica presso il Conservatorio L. D’Annunzio di Pescara dove nel 1981 fondò l’Orchestra di sassofoni che riprese successivamente al Conservatorio di Palermo col nome di New Sound Sax. È stato docente di sassofono presso il Conservatorio di Palermo nell’anno accademico 1983/84 e poi dal 1986 al 1993, proponendo una didattica, metodi di studio e repertori italiani.

Il programma della Stagione Concertista 2024 è ricco e variegato e vede protagonisti sia docenti che studenti. Tra gli appuntamenti anche le Rassegne Tracce di Suoni, quella sulla Musica Antica e quella del Jazz, gli Open Day, in cui il Conservatorio aprirà le porte alla città con concerti e momenti didattici rivolti alla comunità delle famiglie e a tutti i giovani della nostra città. Sarà un anno anche pieno di iniziative rivolte ad attività sociali che guardano i più bisognosi per riempire il cuore di chi soffre con note in musica come la Rassegna Note per la salute, Musica e Cura presso ospedali come ISMETT ed il reparto oncologico dell’ospedale Civico di Palermo, così come un’altra importante rassegna La Musica nel Cuore dedicata ai diversamente giovani presso alcune Case di Cura di Palermo in cui i nostri studenti, accompagnati dai loro docenti, donano momenti di gioia grazie e attraverso la musica.