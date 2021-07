"Non so se posso", il concerto di Carmelo Piraino al Pyc di Villa Trabia

Domenica 25 luglio il cantautore siciliano Carmelo Piraino si esibirà live al Pyc (Villa Trabia) di Palermo (entrata via Marchese Ugo, 4 - ore 21.30 - ingresso gratuito), accompagnato da Manfredi Tumminello (chitarre), Manfredi Caputo (percussioni) e da Giuliano Fondacaro (chitarra e basso) e presenterà i brani del suo album d’esordio “Non so se posso”.

Un esordio discografico, prodotto da Massimo Scalici, provocatorio ed ironico, che racchiude la vita, i sentimenti del cantautore, e tutte le sfaccettature di un animo che tenta di trovare un senso: “un senso tra ragione e sentimento, tra realtà e fatalismo, tra l’infinitamente piccolo e l’infinitamente grande, tra un bel tramonto e l’universo e tutti quei mille dubbi che ci appartengono come esseri umani. Sono tutti i contrasti e le sfumature del mondo - spiega Carmelo Piraino.

Canzoni personali, sincere: “sono brani che parlano di me e della mia difficoltà di mettere a nudo le mie emozioni - prosegue il cantautore -. Per questo ho riflettuto un paio d’anni, prima di decidere di far uscire il mio primo disco con il titolo più sincero che potessi trovare “Non so se posso”. Un disco che rispecchia la mia titubanza a mettermi in prima linea e mettermi in gioco anche come interprete delle mie stesse canzoni. Ma “Non so se posso” è anche quel modo di dire un po’ paraculo di chi ha già detto la sua ma si nasconde dietro questo fittizio modo di chiedere permesso. E anche questo mi rappresenta e rappresenta le canzoni tutte che fanno parte del disco".

