Carlo Butera quartet in un live: al Miles Davis una serata omaggio al jazz Manouche

Una serata omaggio al jazz Manouche. Il Carlo Butera quartet suona il 31 luglio alle 21,15 al Miles Davis Jazz Club a Palermo in via Enrico Albanese 5, spazio per la musica di qualità ideato da Ettore Balistreri.

Sul palco: Carlo Butera alla chitarra, Davide Rizzuto al violino, Yannis Constans alla chitarra e Marco Zammuto al contrabbasso. In scaletta brani che hanno fatto la storia del jazz manoche e che sono ormai un cult della musica tra i nostalgici della Belle epoque. Ingresso con consumazione.