La musica del nuovo anno, doppio concerto di Capodanno al Teatro Massimo per festeggiare il 2022

Doppio concerto al Teatro Massimo di Palermo per festeggiare in musica l’arrivo del 2022. L’1 gennaio alle 11.00 in Sala grande si esibiranno le formazioni giovanili della Massimo Youth Orchestra e della Cantoria e alle 18:30 l’Orchestra del Teatro diretta dal Maestro Omer Meir Wellber.



Saranno i giovani musicisti della Massimo Youth Orchestra e le voci bianche della Cantoria a dare il benvenuto al nuovo anno con “A New Year of Smiles!” un concerto festoso in matinée (inizio ore 11:00) che dopo l’esecuzione dell’ouverture-fantasia di Romeo e Giulietta di Pëtr Il'i? ?ajkovskij dedica il programma all’operetta viennese (da Johann Strauss a Kalman e Lehár) e a quella francese (Offenbach). Sul podio dell’Orchestra il Maestro Michele De Luca e a dirigere il Coro il Maestro Salvatore Punturo.



Il concerto inaugura l'accordo di partenariato siglato recentemente tra la Fondazione Teatro Massimo e UniCredit a sostegno dei progetti “educational” 2021-2022, che vedono le formazioni giovanili della Fondazione sempre più protagoniste delle attività artistiche con un ricco calendario di concerti e spettacoli per il nuovo anno.



“Sono molto grato del supporto di un partner privato come UniCredit che ci consente di incentivare ulteriormente la partecipazione dei bambini e degli adolescenti alle attività artistiche della Fondazione” – dichiara il sovrintendente Francesco Giambrone, che ha sottoscritto l’accordo – . “Questo impegno ha creato negli anni un vivaio straordinario di giovani artisti sensibili e preparati di cui siamo particolarmente orgogliosi”. “UniCredit - sottolinea il responsabile Regione Sicilia, Salvatore Malandrino - vanta una lunga tradizione a sostegno della cultura come motore di sviluppo sociale ed economico. Attraverso selezionate partnership e sponsorizzazioni il Gruppo sostiene attivamente le comunità in cui opera anche in ambito culturale, promuovendo importanti iniziative, rivolte a un pubblico sempre più ampio. La partnership con la Fondazione Teatro Massimo testimonia, ancora una volta, l’attenzione di UniCredit al territorio siciliano, che è anche attenzione alla cultura nelle sue diverse manifestazioni”.



Biglietti da 30 a 12 euro. Programma di sala: https://www.teatromassimo.it/calendario/concerti/capodanno-delle-formazioni-giovanili.html