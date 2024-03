In scena con "Ritratti" nel Foyer del Teatro Massimo la Cantoria diretta da Giuseppe Ricotta

Ancora donne protagoniste sabato 9 e domenica 10 marzo alle 20:30 nel Foyer del Teatro Massimo con “Ritratti”, il concerto della Cantoria del Teatro diretta da Giuseppe Ricotta che vede impegnate le voci soliste di Gabriele Majorana, Fabiola Galati, Alessandra Urrata, Arianna Franza, Sara Barraco, Giorgia Marramaldo, Alessia Zizzo, Helen Corallo e Chiara Perez. Alla batteria Sergio Calì, al basso Dario Ammirata.

I brani eseguiti vanno da Bring me little water Silvy, canto di lavoro scritto da Lead Belly (uno dei più importanti esponenti della musica blues), alla celebre Aria sulla quarta corda di Johann Sebastian Bach; da Hallelujah, di Leonard Cohen (con l’arrangiamento di Alberto Maniaci) a Contemporary Mass n. 1 Anima Mundi di Giuseppe Ricotta, che impegna le giovani interpreti della Cantoria riunendo nel suo linguaggio stili e tradizioni di variegata provenienza. Si prosegue con Love fail, l’esecuzione per voci del compositore statunitense David Lang e con un medley tratto dal film Sister Act.

Pianista, saxofonista e compositore, Giuseppe Ricotta è diplomato in Composizione sotto la guida di Marco Betta e si è perfezionato in musica per film all’Accademia Chigiana con Luis Bacalov. La Cantoria è l’ultima nata tra le formazioni giovanili del Teatro Massimo ed è composta da cantanti di età compresa tra i 15 e i 26 anni che, al termine del percorso con il Coro di voci bianche del Teatro, proseguono il percorso di formazione musicale. Ha già eseguito numerosi concerti per le stagioni del Teatro Massimo, anche nella sede estiva del Teatro di Verdura e per associazioni e istituzioni della città, anche in occasione di importanti eventi istituzionali. Biglietti: 10 euro intero, 8 euro ridotto.