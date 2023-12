Concerto di canti gregoriani alla Martorana con il soprano Claudia Gabriella Fatato

Sabato 9 dicembre 2023 alle ore 17.30 avrà luogo, presso la Chiesa di Santa Maria dell'Ammiraglio - la Martorana - di Palermo, un concerti di canti Gregoriani a cura del Coro "Laeti Cantores" di Avezzano (AQ).

Soprano: Claudia Gabriella Fatato

Direttore e Organista: Piero Buzzelli

Il concerto rientra tra le iniziative in occasione dell'880° anno di Fondazione della Chiesa di Santa Maria dell'Ammiraglio (maggio 1143). La Chiesa è, oggi, conosciuta come “La Martorana” in quanto nel 1434 era stata ceduta all’attiguo Monastero di monache benedettine che era stato fondato nel 1194, dai coniugi Eloisa e Goffredo Martorana. Le monache, tra il XXVI e il XVIII apporteranno le modifiche che daranno alla Chiesa la conformazione odierna.

Nel 1683 viene, ad esempio, sfondato l’abside centrale: viene realizzato da Paolo Amato il presbiterio barocco e la nuova cupola viene affrescata da Antonio Grano con la glorificazione dell’Ordine benedettino. Tra i santi viene raffigurato anche San Gregorio. Con questo concerto si vuole ricordare questo periodo storico, facendo rivivere i canti liturgici gregoriani che risuonavano nella Chiesa dal coro delle monache benedettine. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.