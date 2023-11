Calcutta anima l'estate palermitana: il concerto sul palco dei Cantieri per Green Pop Fest

Dopo il successo del suo ultimo album e del tour nei palasport tutto sold-out in partenza a dicembre, Calcutta annuncia il Relax Tour Estivo 2024, che lo vedrà protagonista con 13 concerti nelle principali città e festival italiani, tra cui il 25 luglio 2024 quello ai Cantieri Culturali alla Zisa a Palermo regalando ai fan l'opportunità di ascoltare dal vivo le sue canzoni e di immergersi nella sua musica coinvolgente e intensa.

Il cantautore originario di Latina, noto per la sua voce unica e le sue canzoni cariche di emozioni, porterà in giro per il paese i brani del suo nuovo disco, oltre ai grandi successi che hanno segnato la sua carriera. Il disco di Calcutta “Relax”, uscito il 20 ottobre 2023, si è preso la prima posizione in classifica e secondo i dati della Fimi è stato il disco più venduto in Italia nella settimana d’uscita. Si è piazzato inoltre in quinta posizione della Top Albums Debuts Global di Spotify.

I biglietti saranno in vendita dalle ore 11 di giovedì 9 novembre in tutti i punti fisici autorizzati e i siti dei circuiti: Ticketone, Ciaotickets, Box Office Sicilia, Ticketmaster e Vivaticket. Prezzi dei biglietti: Pit1 50 euro più 7,50 di prevendita; posto unico 40 euro più 6 euro di prevendita. Il concerto di Palermo è inserito nella Rassegna Green Pop Palermo Fest, seconda edizione. L’organizzazione è di Puntoeacapo S.r.l. unitamente a Musica da Bere S.r.l. in collaborazione con Gomad Concerti.